Somaspor, Yeni Sezon Hazırlıklarını Afyon'da Yoğun Tempoda Sürdürüyor

TFF 2. Lig temsilcilerinden Somaspor, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına Afyon kampında yoğun tempoda devam ediyor. Teknik direktör Özgür Bayer yönetiminde sürdürülen kampta, siyah-beyazlı ekip fiziksel, taktiksel ve mental açıdan yeni sezona en iyi şekilde hazırlanıyor.

Yardımcı antrenörler Bahadır Özgen ve İsmail Kavruk, scouting sorumlusu Ramazan Çapar, kaleci antrenörü Süleyman Küçük, performans analisti Mertcan Ozan ve atletik performans antrenörü Evren Sönmezışık'ın yer aldığı teknik kadro, kamp sürecinde oyuncularla yakından ilgileniyor. Saha içi kadar saha dışındaki uyum ve takım ruhunun geliştirilmesine de büyük önem veriliyor.

Hazırlık maçlarında olumlu sinyaller

Afyon kampında oynanan hazırlık maçlarında elde edilen skorların yanı sıra oyun disiplini ve mücadele gücü dikkat çekti. Son olarak Adana 01 FK ile oynanan hazırlık maçında takım, eksiklerini görme ve strateji geliştirme fırsatı buldu. Teknik heyet, yapılan analizler doğrultusunda antrenman programlarını sürekli güncelliyor.

"Daha derli toplu bir Somaspor göreceğiz"

Kamp süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan Somaspor Basın Sorumlusu Suat Gündoğan, "Yeni sezonda Somaspor'un oyun anlayışı ve saha içindeki mücadele gücüyle daha derli toplu bir görüntü sergilemesini bekliyoruz. Teknik ekibimiz ve oyuncularımız büyük bir özveriyle çalışıyor. Bu motivasyonun sezona olumlu yansıyacağına inanıyoruz." dedi.

Somaspor, Afyon kampı sonrası hazırlıklarını tamamlayarak, yeni sezona hazır ve iddialı bir giriş yapmayı hedefliyor. - MANİSA