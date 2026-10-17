Somaspor yarın evinde zirve mücadelesi veren Aliağa FK ile karşılaşacak

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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda sonuncu sırada yer alan Adana Demirspor'a 3-0 yenilip taraftarını üzen Somaspor yarın evinde zirve mücadelesi veren İzmir temsilcisi Aliağa FK ile karşı karşıya gelecek. Soma Nazım Yavuz Stadı'nda oynanacak maçın başlama düdüğü saat 19.00'da çalacak.

Bir maçı eksik olan ev sahibi Somaspor oynadığı 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 yenilgi ve 1 beraberlik alıp 7 puan topladı. Geçen hafta evinde Menemen FK'yı tek golle geçen Aliağa FK ise 6 karşılaşmada 5 galibiyet elde edip sadece 1 kez yenilgi aldı. Aliağa FK takımı 15 puanı hanesine yazdırıp 7'nci haftaya 2'nci sırada girdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı