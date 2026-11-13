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Somaspor yarın evinde düşme hattındaki Arkent Arnavutköy ile karşılaşacak

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2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Somaspor, yarın evinde Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol SK ile karşılaşacak. Soma Nazım Yavuz Stadı'ndaki maç öncesi Somaspor 11 puanla 13'üncü sırada, konuk ekip ise eksi 2 puanla düşme hattında bulunuyor.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Hatayspor'u 1-0 yenip 5 maç aradan sonra galip gelen Somaspor yarın evinde Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol SK ile karşı karşıya gelecek. Soma Nazım Yavuz Stadı'nda Furkan Sarıoğlu'nun yöneteceği müsabaka saat 15.30'da başlayacak. Alt sıralardan uzaklaşmayı hedefleyen Somaspor bu maç öncesi 11 puanla 13'üncü sırada yer alırken, Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol SK ise eksi 2 puanla düşme hattında bulunuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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