Somaspor'un kaleci antrenörü Süleyman Küçük, Salihli'de hayatını kaybetti

Somaspor'un kaleci antrenörü Süleyman Küçük, Salihli'de hayatını kaybetti
TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Somaspor'un kaleci antrenörü Süleyman Küçük, evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Futbol camiasında derin bir üzüntü yaratan Küçük'ün ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Somaspor'un kaleci antrenörü olan Süleyman Küçük (48) Manisa'nın Salihli ilçesindeki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Tedaviyi alınan Küçük, kurtarılamadı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Somaspor'da kaleci antrenörü olarak görev yapan Küçük, Salihli'nin Seyrantepe Mahallesi'ndeki evinde rahatsızlandı. Yakınlarının ihbarı üzerine sağlık ekipleri tarafından ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Küçük, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Küçük'ün ölüm sebebi otopsi sonucu belirlenecek.

Futbola Yeni Salihlispor'da başlayan Süleyman Küçük, kariyeri boyunca Denizlispor, Altay, Kartal, Karabük, Güngören Belediyespor ve Turgutluspor formaları giydi. 10 kez Ümit ve (A) 2 Milli Takımı'nda görev aldı. Süper Lig'de 124, 1'inci ligde 66, 2'nci ligde 32 ve Türkiye Kupası'nda 18 maçta görev alan Küçük, son olarak Somaspor'da kaleci antrenörü olarak çalışıyordu. Ani ölümü, ailesi, sevenleri ve futbol camiasını yasa boğdu.

SOMASPOR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Somaspor Kulübü ise resmi sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada "Kulübümüzde kaleci antrenörü olarak görev yapan aidiyeti, karakteri ve duruşu ile hafızalarımızda yer edinen Süleyman Küçük'ü kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Somaspor'umuzun hafızasında daima sevgi ve saygıyla anılacak olan Süleyman Küçük, kulübümüze verdiği emek ve bıraktığı izlerle hiçbir zaman unutulmayacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump ateşkes kapılarını kapattı, bölge alev alev

İran'la ilgili en son duyulmak istenen açıklama: Asla yapmayacağım
İngiltere, ABD'nin İran'ın füze üslerine yönelik saldırılarında İngiliz üslerini kullanmasına izin verdi

Avrupa'nın devi pes etti! İran'ı vurmak için o ülkeden kalkacaklar
Rusya'nın, ABD'ye 'Ukrayna şartıyla' İran'a istihbarat desteğini kesmeyi teklif ettiği öne sürüldü

Putin'den Trump'a "İran" teklifi: İstihbarat desteğini keserim ama...
Kocaeli'nin yüksek kesimlerine kar yağdı

Görüntüler İstanbul'un hemen yanı başından
Uçan arabada seri üretime başladılar

Uçan arabada seri üretime başladılar
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna'nın annesinden şok açıklamalar: Kızıma kafa attı

Genç futbolcu cinayetinde Aleyna'nın annesinden şok açıklamalar
Fransız bilim insanlarından kalp yetmezliği tedavisinde umut veren buluş

Kalp hastaları dikkat! Bilim insanlarından çığır açan buluş
Kocaeli'nin yüksek kesimlerine kar yağdı

Görüntüler İstanbul'un hemen yanı başından
Başbakanı bayram namazında gören cemaat ayaklandı: Pis köpek

Başbakanı bayram namazında gören cemaat ayaklandı: Pis köpek
Tarihin en büyük zammı pompaya yansıdı! İşte yeni motorin fiyatları

Tarihin en büyük zammı! İşte yeni fiyatlar