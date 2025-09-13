Somaspor, Transfer Döneminin Son Gününde 3 Yeni Oyuncu Kadrosuna Katıyor
2'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından Somaspor, transfer döneminin son gününde Nazillispor'dan stoper Nicolo Mikael Avellino, Balıkesirspor'dan orta saha oyuncusu Asım Hamzaçebi ve Menemen FK'dan kanat oyuncusu Emir Doğru'yu kadrosuna kattı. Emir Doğru ve Nicolo Mikael Avellino 3, Asım Hamzaçebi ise 1 yıllık sözleşme imzaladı.
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Somaspor, transfer döneminin son gününde 3 takviye birden gerçekleştirdi. Siyah-beyazlılar geçtiğimiz sezon Nazillispor'da oynayan stoper Nicolo Mikael Avellino, Balıkesirspor forması giyen orta saha oyuncusu Asım Hamzaçebi ve Menemen FK'da top koşturan kanat Emir Doğru ile sözleşme imzaladı. Emir Doğru 3, Nicolo Mikael Avellino 3, Asım Hamzaçebi de 1 yıllık mukavele yaptı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor