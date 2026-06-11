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Somaspor'da Cafer Elek ile yollar ayrıldı

Somaspor'da Cafer Elek ile yollar ayrıldı
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2'nci Lig ekibi Somaspor, teknik direktör Cafer Elek ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Elek, aynı ligdeki Adana 01 FK ile anlaştı.

2'nci Lig takımlarından Somaspor, teknik direktör Cafer Elek ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Siyah-beyazlı kulüpte geçen sezon devre arasında göreve getirilen 39 yaşındaki teknik adam; 15 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyetle 15 puan toplayarak takımı ligde tuttu. Genç teknik adam yeni sezon öncesi aynı ligde yer alan Adana 01 FK ile anlaşma sağladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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