Somaspor son maçına evinde çıkacak

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden Bursaspor'a deplasmanda 5-1 kaybeden Somaspor, 2025-2026 sezonun son haftasında yarın Kahramanmaraş İstiklalspor'la karşı karşıya gelecek. Soma Nazım Yavuz Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Somaspor 30 puanla 15'inci sırada yer alırken, Kahramanmaraş İstiklalspor ise henüz play-off oynamayı garantileyemedi. Kahramanmaraş ekibi 64 puanla 5'inci sırada yer alırken, takipçisi Isparta 32 Spor ise 63 puanla 6'ncı durumda. Kahramanmaraş İstiklalspor, deplasmanda Somaspor'u yendiği takdirde resmen play-offa kalacak.

