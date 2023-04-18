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Somaspor Play-Off aşkına

Somaspor Play-Off aşkına

Spor Haberleri

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 2 galibiyet, 1 beraberlik aldığı serinin ardından deplasmanda Isparta 32 Spor'a 2-1 yenilerek bitime 5 maç kala 1 maç fazlasıyla Play-Off hattının 3 puan gerisine düşen Somaspor yarın evinde Kuzay Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor önünde son kozlarından birini oynayacak.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 2 galibiyet, 1 beraberlik aldığı serinin ardından deplasmanda Isparta 32 Spor'a 2-1 yenilerek bitime 5 maç kala 1 maç fazlasıyla Play-Off hattının 3 puan gerisine düşen Somaspor yarın evinde Kuzay Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor önünde son kozlarından birini oynayacak. Soma Atatürk Stadı'ndaki mücadele saat 15.00'te başlayacak. Siyah-beyazlı ekibin grupta 31 maçta 44 puanı, tek basamak üzerindeki Arnavutköy Belediyespor'un ise 30 maçta 45 puanı bulunuyor.


- Soma
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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