Somaspor Muşspor'a Konuk Oluyor

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geride kalan 3 yenilgi ve 1 beraberlik alarak sezona kötü bir başlangıç yapan 1 puana sahip Somaspor, yarın 5'inci hafta müsabakasında Muşspor'a konuk olacak. Muş Şehir Stadı'nda Emre Can Furuncu'nun yöneteceği karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Somaspor'un rakibi Muşspor ise oynadığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 7 puan topladı. Somaspor ayrıca geçen hafta içi Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Tur maçında evinde Çankaya FK'ya 3-1 kaybederek turnuvadan elendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor