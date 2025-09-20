Haberler

Somaspor Muşspor'a Konuk Oluyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta zor günler geçiren Somaspor, yarın Muşspor ile karşılaşacak. Geçen hafta Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenen Somaspor, bu maçı kazanarak moral bulmayı hedefliyor.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geride kalan 3 yenilgi ve 1 beraberlik alarak sezona kötü bir başlangıç yapan 1 puana sahip Somaspor, yarın 5'inci hafta müsabakasında Muşspor'a konuk olacak. Muş Şehir Stadı'nda Emre Can Furuncu'nun yöneteceği karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Somaspor'un rakibi Muşspor ise oynadığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 7 puan topladı. Somaspor ayrıca geçen hafta içi Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Tur maçında evinde Çankaya FK'ya 3-1 kaybederek turnuvadan elendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Galatasaray taraftarını ikiye bölen görüntü

Galatasaray taraftarını ikiye bölen görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seda Sayan'ın gençlik iksiri ortaya çıktı: Meğer sırrı buymuş

Seda Sayan'ın gençlik iksiri ortaya çıktı: Meğer sırrı buymuş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.