Somaspor Muşspor'a Konuk Oluyor
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta zor günler geçiren Somaspor, yarın Muşspor ile karşılaşacak. Geçen hafta Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenen Somaspor, bu maçı kazanarak moral bulmayı hedefliyor.
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geride kalan 3 yenilgi ve 1 beraberlik alarak sezona kötü bir başlangıç yapan 1 puana sahip Somaspor, yarın 5'inci hafta müsabakasında Muşspor'a konuk olacak. Muş Şehir Stadı'nda Emre Can Furuncu'nun yöneteceği karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Somaspor'un rakibi Muşspor ise oynadığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 7 puan topladı. Somaspor ayrıca geçen hafta içi Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Tur maçında evinde Çankaya FK'ya 3-1 kaybederek turnuvadan elendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor