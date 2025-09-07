Somaspor, Mardin 1969'a 4-0 Mağlup Oldu

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk iki maçında 1 puan toplayabilen Somaspor evinde Mardin 1969 Spor'a farklı mağlup oldu: 0-4. Soma Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmada konuk takım 8'inci dakikada Mustafa Şengül'ün golüyle perdeyi açtı: 0-1. 11'inci dakikada Mardin 1969'da bu kez Mücahit Can sahne aldı, skor 2-0 oldu. İlk yarıyı 2-0 geride tamamlayan Somaspor bu kez 49'uncu dakikada Özgür Sert'in golüne engel olamadı: 0-3. Mardin 1969 Spor 77'nci dakikada Ahmet Ülük'ün ayağından golleri dörtledi: 0-4. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, Somaspor sahadan puansız ayrıldı. Bu sonucun ardından Mardin 1969 takımı da ilk galibiyetini alarak 4 puana ulaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor