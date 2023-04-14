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Somaspor, Isparta 32 Spor ile karşılaşacak

Somaspor, Isparta 32 Spor ile karşılaşacak

Spor Haberleri

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Somaspor, Play-Off yarışını sürdürmek için yarın deplasmanda Isparta 32 Spor'un rakibi olacak.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak evinde Menemen FK'yı 1-0 yenerek Play-Off yarışını sürdüren Somaspor yarın deplasmanda Isparta 32 Spor'un rakibi olacak.

Isparta Atatürk Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak maçta Murat Türkoğlu görev yapacak. Teknik direktör Burhanettin Basatemür, Play-Off potasının 1 puan uzağında olduklarını belirterek, "Grupta bitime 6 maç kala 44 puanla 8'inci sıradayız. Son haftalarda yakaladığımız çıkış sonucu üst sıralara tırmandık. Isparta'da kazanıp artık ilk 6 içinde yer almak istiyoruz" yorumunu yaptı.


- Soma
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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