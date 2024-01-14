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Somaspor, Isparta 32 Spor'a 1-0 yenildi

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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta hedefini Play-Off olarak belirleyen Somaspor, ikinci yarının ilk haftasında evinde Isparta 32 Spor'a 1-0 yenilerek avantaj kaybetti.

Şevket YILMAZ / SOMA,

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Levent Gümüşdere, Tuncay Ercan, Mehmet Ali Vardar

SOMASPOR: Muharrem - Mahmut (Dk. 88 Burak Enes), Burak Bozbey, Oğuzhan, Erdem (Dk. 88 Hüseyin Emir), Rıdvan, Enes Tayfun, Mehmet Refik (Dk. 62 Murat), Mücahit, Arda (Dk. 62 Ahmet Hakan), Kenan (Dk. 88 Rojhat)

ISPARTA 32 SPOR: Alp - İsmet, Yiğithan, Samet, Gürkan, Caner (Dk. 90 Emrecan), Jemal (Dk. 69 Haşim), Abdulkerim, Alim (Dk. 74 Berat) (Dk. 75 Gökmen), Muhlis, Mehmet Küçükdurmuş (Dk. 90 Zeki)

GOLLER: Dk. 50 Alim ( Isparta 32 Spor )

SARI KARTLAR: Rıdvan, Enes Tayfun (Somaspor), İsmet, Jemal, Haşim, Gökmen ( Isparta 32 Spor )

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta hedefini Play-Off olarak belirleyen Somaspor, ikinci yarının ilk haftasında evinde Isparta 32 Spor'a 1-0 yenilerek avantaj kaybetti.

Maçın ilk devresi golsüz sona ererken, Isparta 32 Spor 50'nci dakikada Alim'in golüyle öne geçti: 0-1. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, konuk Isparta 32 Spor 3 puanı hanesine yazdırdı. Somaspor bu sonucun ardından 29 puanda kaldı. Play-Off hattında bulunan Isparta ekibi ise 33 puana yükseldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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