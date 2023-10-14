TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta zirve mücadelesi veren Somaspor ve Iğdır Futbol Kulübü'nün radevusunda kazanan konuk Iğdır FK oldu: 0-2.

Somaspor, Iğdır FK'ya 0-2 mağlup oldu

SOMA,

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Erdem Demirtaş, Mustafa Özgenç, Halil Tolgahan Demir

SOMASPOR: Tunay – Mahmut, Oğuzhan, Erkan (Dk. 67 Özgür), Erdem (Dk. 67 Mehmet Refik), Muhammet Ensar, Rıdvan (Dk. 87 Yasin), Enes, Mücahit, Arda (Dk. 77 Ahmet Hakan), Kenan (Dk. 46 Kamil)

IĞDIR FK: Furkan – Hasan (Dk. 87 Ahmet), Mehmet, Caner, Kerim (Dk. 46 Hakan Barış), Emircan (Dk. 46 Mert), Hakan Yavuz (Dk. 75 Selim), Mesut, Berkan, Halil İbrahim (Dk. 75 İshak), Tahir

GOLLER: Dk. 5 Tahir, Dk. 54 (P.) Halil İbrahim ( Iğdır FK)

SARI KARTLAR: Enes, Mahmut (Somaspor), Berkan, Mesut, Emircan, Tahir, Kerim, Hakan Barış, İshak, Caner ( Iğdır FK), Muhammet Ensar (Somaspor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta zirve mücadelesi veren Somaspor ve Iğdır Futbol Kulübü'nün radevusunda kazanan konuk Iğdır FK oldu: 0-2.

Iğdır FK maça hızlı başladı ve 5'inci dakikada Tahir'in golüyle 1-0 öne geçti. Müsabakanın ilk devresini 1-0 önde tamamlayan Iğdır FK 54'üncü Halil İbrahim'in penaltıdan kaydettiği golle rahatladı: 0-2. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, Iğdır FK bu galibiyetle 12 puana yükseldi, Somaspor da aynı puanda kaldı.