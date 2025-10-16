Somaspor İç Sahada Puan Alamıyor
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Somaspor, evinde oynadığı 4 maçı kaybetti. Düşme hattında yer alan takım, puanlarını sadece deplasmanlarda toplayabildi. İç sahada kötü gidişat, bu hafta Yeni Mersin İdmanyurdu karşısında nasıl bir sonuç alacakları merak konusu.
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 4 puanla düşme hattının bir basamak üzerinde yer alan Somaspor evinde oynadığı 4 maçı da kaybetti. Tüm puanları deplasmanlarda toplayan siyah-beyazlılar taraftarı önünde henüz puanla tanışamadı. İç sahada Gebzespor'a 2-1, Mardin 1969 Spor'a 4-0, Aliağa FK ve 1461 Trabzon'a 3-0 kaybeden Somaspor, dış sahada Fethiyespor'la 1-1 berabere kalırken, sonuncu Yeni Malatyaspor'u 7-1 yendi. Somaspor bu hafta düşme hattında yer alan Yeni Mersin İdmanyurdu'na konuk olacak. Somaspor ilçede yapımı biten yeni stadına henüz kavuşamamıştı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor