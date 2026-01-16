Somaspor, Fethiyespor'u konuk edecek

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Gebzespor'u 1-0 yenerek kümede kalma yolunda umut tazeleyen Somaspor yarın evinde, son olarak kupada Galatasaray'ı konuk eden Fethiyespor'la karşı karşıya gelecek. Soma Nazım Yavuz Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Somaspor bu maç öncesi sıralamada 12 puanla 16'ncı basamakta yer alırken, son 10 maçında 6 yenilgi ve 4 beraberlik alan Fethiyespor ise 15 puanla 14'üncü durumda bulunuyor. İlk yarıda Fethiye'de oynanan müsabaka 1-1 beraberlikle sona ermişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor