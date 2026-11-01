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Somaspor evinde Çorluspor 1947'ye 0-2 yenildi, son 4 maçını kaybedip 7 puanda kaldı

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2'nci Lig Beyaz Grup'ta Somaspor evinde Çorluspor 1947'ye 0-2 yenilerek son 4 maçını da kaybetti ve 7 puanda kaldı. Konuk ekip, 72'nci dakikada Ali Han Tuncer ve 88'inci dakikada Yusuf Kaplan'ın golleriyle Soma'dan galibiyetle ayrılıp puanını 17'ye çıkardı.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 3 maçını kaybedip düşme hattına yaklaşan Somaspor evinde Çorluspor 1947 takımına da kaybetti: 0-2. Müsabakanın ilk devresi golsüz sona ererken, maçın 72'nci dakikasında konuk Çorluspor 1947, Ali Han Tuncer ile öne geçti: 0-1. Çorluspor 88'inci dakikada Yusuf Kaplan'ın ayağından ikinci golünü kaydetti: 0-2. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, Çorluspor 1947 Soma deplasmanından galibiyetle ayrıldı. Bu sonucun ardından son 4 maçını kaybeden Somaspor 7 puanda kaldı. Play-Off hesapları yapan Çorluspor 1947 takımı ise 17 puana yükseldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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