Somaspor evinde Çorluspor 1947'ye 0-2 yenildi, son 4 maçını kaybedip 7 puanda kaldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 3 maçını kaybedip düşme hattına yaklaşan Somaspor evinde Çorluspor 1947 takımına da kaybetti: 0-2. Müsabakanın ilk devresi golsüz sona ererken, maçın 72'nci dakikasında konuk Çorluspor 1947, Ali Han Tuncer ile öne geçti: 0-1. Çorluspor 88'inci dakikada Yusuf Kaplan'ın ayağından ikinci golünü kaydetti: 0-2. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, Çorluspor 1947 Soma deplasmanından galibiyetle ayrıldı. Bu sonucun ardından son 4 maçını kaybeden Somaspor 7 puanda kaldı. Play-Off hesapları yapan Çorluspor 1947 takımı ise 17 puana yükseldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı