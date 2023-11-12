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Somaspor, Düzcespor ile 1-1 berabere kaldı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste 2 galibiyetle play-off hattına tekrar yerleşen Somaspor, evinde Düzcespor ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlı ekip 45'inci dakikada konuk ekipten Sedat'ın attığı gole 49'uncu dakikada Ahmet Hakan ile yanıt verdi. Bu skorla Somaspor puanını 20 yaptı.