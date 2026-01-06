Somaspor'dan 3 önemli takviye birden

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk yarısını 9 puanla düşme hattında tamamlayan Somaspor, 3 transfere imza attırdı. Siyah-beyazlılar 24 Erzincanspor forması giyen 28 yaşındaki sağ bek Emre Sağlık, Karşıyaka'dan 27 yaşındaki kanat oyuncusu Namık Barış Çelik ve en son geçen sezon Karşıyaka forması giyen 32 yaşındaki tecrübeli gurbetçi orta saha Hakan Barış'ı kadrosuna dahil etti. İkinci yarıda kurtuluş mücadelesi verecek Somaspor'da transfer çalışmalarının süreceği ifade edildi. Somaspor'da devre arasında Recep Çetin'le yollar ayrılarak teknik direktörlük görevine Cafer Elek getirilmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor