Somaspor'dan iki takviye

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Somaspor iki transfere imza attı. Siyah-beyazlılar kaleci Hüseyin Altıntaş ve stoper Yusuf Avcılar'ı kadrosuna dahil etti. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz, kaleci Hüseyin Altıntaş ile anlaşmaya varmıştır. Yönetim Kurulu Üyemiz Ahmet Tan'ın katıldığı imza töreninde Hüseyin Altıntaş ile sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Hüseyin Altıntaş'a şanlı formamız ile üstün başarılar dileriz. Kulübümüz, stoper oyuncusu Yusuf Avcılar ile anlaşmaya varmıştır. Yönetim Kurulu Üyemiz Ahmet Tan'ın katıldığı imza töreninde Yusuf Avcılar ile sözleşme imzalanmıştır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor