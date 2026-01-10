Haberler

Somaspor'dan iki takviye

Somaspor'dan iki takviye
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Somaspor, kaleci Hüseyin Altıntaş ve stoper Yusuf Avcılar'ı kadrosuna kattı. İmza töreninde yönetim kurulu üyesi Ahmet Tan da yer aldı.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Somaspor iki transfere imza attı. Siyah-beyazlılar kaleci Hüseyin Altıntaş ve stoper Yusuf Avcılar'ı kadrosuna dahil etti. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz, kaleci Hüseyin Altıntaş ile anlaşmaya varmıştır. Yönetim Kurulu Üyemiz Ahmet Tan'ın katıldığı imza töreninde Hüseyin Altıntaş ile sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Hüseyin Altıntaş'a şanlı formamız ile üstün başarılar dileriz. Kulübümüz, stoper oyuncusu Yusuf Avcılar ile anlaşmaya varmıştır. Yönetim Kurulu Üyemiz Ahmet Tan'ın katıldığı imza töreninde Yusuf Avcılar ile sözleşme imzalanmıştır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
YPG'den temizlenen Halep'ten son görüntüler

Günlerdir silahların susmadığı bölgeden son görüntüler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arınç'tan 'Hasan Ufuk Çakır' tepkisi: Bunlar siyasetin derecesini düşürüyor

AK Parti'ye katılan vekilin bu görüntülerine tepkisi sert oldu
Özel'e 5 dakika bile ayırmadı, Şam'da Şara ile görüştü

Özel'e 5 dakika bile ayırmadı, Şam'da Şara ile görüştü
Philadelphia Şerifi ICE Polisine meydan okudu: Onlar sahte kolluk kuvveti

Philadelphia Şerifi ICE Polisine meydan okudu: Onlar sahte kolluk gücü
Kentte 'çatı çığı' kabusu! Öğrenciler kar altında kaldı, elektrikler kesildi

"Çatı çığı" kabusu! 2 kişi kar altında kaldı, ilçe karanlığa gömüldü
Arınç'tan 'Hasan Ufuk Çakır' tepkisi: Bunlar siyasetin derecesini düşürüyor

AK Parti'ye katılan vekilin bu görüntülerine tepkisi sert oldu
'Son mesajım' deyip, intihar edeceğini açıkladı

"Son mesajım" deyip intihar edeceğini açıkladı
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında

Ünlü oyuncu gece mekan baskınında gözaltına alındı