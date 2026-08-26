Somaspor, Zeki Mert Saki'yi kadrosuna kattı
2'nci Lig ekiplerinden Somaspor, Isparta 32 Spor'da forma giyen forvet Zeki Mert Saki'yi transfer etti. Galatasaray altyapısından yetişen 22 yaşındaki oyuncu, son 3 sezondur Isparta ekibinde yer alıyordu. U19 Milli Takımı'nda da görev yapan Zeki Mert, son iki sezonda çapraz bağ sakatlığı nedeniyle yalnızca 1 maça çıkabilmişti.
2'nci Lig ekiplerinden Somaspor transferde Isparta 32 Spor forması giyen forvet oyuncusu Zeki Mert Saki'yi kadrosuna kattı. Galatasaray altyapısında yetişen 22 yaşındaki futbolcu son 3 sezon Isparta ekibinin kadrosunda yer aldı. Kariyerinde U19 Milli Takımı'nda da görev yapan Zeki Mert son iki sezonda çapraz bağ sakatlığı nedeniyle 1 maça çıkabildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı