Haberler

Somaspor, Zeki Mert Saki'yi kadrosuna kattı

Somaspor, Zeki Mert Saki'yi kadrosuna kattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2'nci Lig ekiplerinden Somaspor, Isparta 32 Spor'da forma giyen forvet Zeki Mert Saki'yi transfer etti. Galatasaray altyapısından yetişen 22 yaşındaki oyuncu, son 3 sezondur Isparta ekibinde yer alıyordu. U19 Milli Takımı'nda da görev yapan Zeki Mert, son iki sezonda çapraz bağ sakatlığı nedeniyle yalnızca 1 maça çıkabilmişti.

2'nci Lig ekiplerinden Somaspor transferde Isparta 32 Spor forması giyen forvet oyuncusu Zeki Mert Saki'yi kadrosuna kattı. Galatasaray altyapısında yetişen 22 yaşındaki futbolcu son 3 sezon Isparta ekibinin kadrosunda yer aldı. Kariyerinde U19 Milli Takımı'nda da görev yapan Zeki Mert son iki sezonda çapraz bağ sakatlığı nedeniyle 1 maça çıkabildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kayseri'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Kayseri'de korkutan deprem
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Diyarbakır'da gıda skandalı! Tonlarca böceklenmiş unu vatandaşa yedireceklerdi

Yakalanmasalar bunu vatandaşa yedireceklerdi! Tonlarca ele geçirildi
Koskoca adam ile kadının yaptıkları mide bulandırdı

Koskoca adam ile kadının yaptıkları mide bulandırdı
Sidiki Cherif'in ilk maçında tam 6 gol! Coventry City turladı

Cherif'in ilk maçında tam 6 gol! İşte kazanan
Bakan Şimşek açıkladı! Milyonların gelirini etkileyecek yeni dönem

Bakan Şimşek açıkladı! Milyonların gelirini etkileyecek yeni dönem
Erzincan'da narkotik köpek Naz emekli oldu

Zehir tacirlerinin korkulu rüyası emekli oldu
Vadi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz, çocuklarıyla birlikte Ahlat’ı gezdi

Boyuna gelen 2 oğlunu da yanına alıp bakın nereye gitti

İsrail Savunma Bakanı’ndan küstah sözler! Çelik yelek giyip Türkiye’yi hedef aldı

Küstaha bak! Çelik yelek giyip Türkiye'yi hedef aldı