Somaspor'da yeni kaptanlar belli oldu

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Somaspor'da takım kaptanlığını üstlenecek üç isim belli oldu.

Siyah-beyazlılarda yeni kaptanların Tunay, Erdem ve Mücahit olduğu açıklandı. Siyah-beyazlı takımda 3 sezondur takım kaptanlığını üstlenen Oğuzhan Yıldırım'ın Aliağa FK'ya transferinin ardından kaptanlık pazubendı kaleci Tunay Meral'e geçti. Kulüpten yapılan açıklamada kaptanlık görevine getirilecek en uygun ismin siyah-beyazlı forma ile 5 sezonda 117 kez sahaya çıkan file bekçisi Tunay olduğu belirtildi. Somaspor'da ikinci kaptanlığa Erdem Aygül, üçüncü kaptanlığına ise Mücahit Arslan getirildi.