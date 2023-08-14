Somaspor'da yeni kaptanlar belli oldu
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Somaspor'da takım kaptanlığını üstlenecek üç isim belli oldu.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Somaspor'da takım kaptanlığını üstlenecek üç isim belli oldu.
Siyah-beyazlılarda yeni kaptanların Tunay, Erdem ve Mücahit olduğu açıklandı. Siyah-beyazlı takımda 3 sezondur takım kaptanlığını üstlenen Oğuzhan Yıldırım'ın Aliağa FK'ya transferinin ardından kaptanlık pazubendı kaleci Tunay Meral'e geçti. Kulüpten yapılan açıklamada kaptanlık görevine getirilecek en uygun ismin siyah-beyazlı forma ile 5 sezonda 117 kez sahaya çıkan file bekçisi Tunay olduğu belirtildi. Somaspor'da ikinci kaptanlığa Erdem Aygül, üçüncü kaptanlığına ise Mücahit Arslan getirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şevket Yılmaz - Spor