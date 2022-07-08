Somaspor'da Yavuzhan Keleşoğlu imzaladı
Demirören Haber Ajansı - Şevket Yılmaz - Spor
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekibi Somaspor, sol bek transferini bitirdi.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekibi Somaspor, sol bek transferini bitirdi. Somaspor son olarak Hendekspor forması giyen Yavuzhan Keleşoğlu'nu kadrosuna dahil etti. Soma'ya gelen Yavuzhan resmi sözleşmeye imza atıp, siyah-beyazlı formayı giyerek poz verdi. Bucaspor altyapısında futbola başlayıp Galatasaray altyapısına transfer olan 27 yaşındaki oyuncu; Şanlıurfanspor, Fatih Karagümrük, Bugsaş, İstanbulspor, Anagold 24Erzincanspor, Ofspor ve Hendekspor takımlarında görev yaptı. Yavuzhan geçen sezon Hendekspor'da 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta 23 müsabakaya çıktı.
Demirören Haber Ajansı / Şevket Yılmaz - Spor