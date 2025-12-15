Somaspor'un konuğu Bursaspor

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak deplasmanda 68 Aksaray Belediyespor'u 3-1 yenerek kümede kalma umutlarını artıran 9 puanlı 16'ncı Somaspor yarın evinde şampiyonluk adaylarından Bursaspor ile karşı karşıya gelecek. Soma Nazım Yavuz Stadı'nda oynanacak müsabakanın başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. Bu maç öncesi Somaspor 15 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 yenilgi alarak düşme hattına yerleşirken, Bursaspor ise 34 puanla 2'nci basamakta yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor