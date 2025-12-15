Somaspor'un konuğu Bursaspor
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 9 puanla 16'ncı sırada bulunan Somaspor, kümede kalma umutlarını artırmak için Bursaspor ile yarın karşılaşacak. Maç, Soma Nazım Yavuz Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak.
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak deplasmanda 68 Aksaray Belediyespor'u 3-1 yenerek kümede kalma umutlarını artıran 9 puanlı 16'ncı Somaspor yarın evinde şampiyonluk adaylarından Bursaspor ile karşı karşıya gelecek. Soma Nazım Yavuz Stadı'nda oynanacak müsabakanın başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. Bu maç öncesi Somaspor 15 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 yenilgi alarak düşme hattına yerleşirken, Bursaspor ise 34 puanla 2'nci basamakta yer alıyor.
