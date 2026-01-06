Haberler

Somaspor'dan kadroya 3 takviye

Somaspor'dan kadroya 3 takviye
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın 2. Lig temsilcisi Somaspor, Hakan Barış, Namık Barış Çelik ve Emre Sağlık ile anlaşma sağladı. Takım, düşme potasında bulunduğu ligde güçlenmeyi hedefliyor.

Manisa'nın Nesine 2. Lig Kırmızı Gruptaki temsilcisi Somaspor Kulübü, Hakan Barış, Namık Barış Çelik ve Emre Sağlık'ı transfer ettiklerini açıkladı.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta düşme potasında yer alan Somaspor 3 isimle anlaşma sağladı. Somaspor daha önce Manisaspor ve Manisa FK formalarını da giyen 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Hakan Barış ile anlaşmaya vardı. Almanya doğumlu olan ve futbola FC Türk Sport Bielefeld altyapısında başlayan Barış, Dardanelspor ile başladığı Türkiye serüvenine Manisaspor ile devam etmiş ve bir çok kulüpte yer almıştı. Türkiye'de en son Karşıyaka forması giyen Barış daha sonra futbola başladığı FC Türk Sport Bielefeld takımına transfer olmuştu. Barış yaptığı anlaşma ile yeniden Türkiye liglerine geri dönmüş oldu.

Somaspor 3. Lig ekibi Karşıyaka'dan da kanat oyuncusu Namık Barış Çelik ile anlaşmaya vardı. 27 yaşındaki Çelik Karşıyaka formasıyla çıktığı 9 maçta bir asist ile takımına katkı sağladı.

Somaspor 3. transferini ise Erzincanspor'dan ayrıldıktan sonra kulüpsüz kalan sağ bek oyuncusu Emre Sağlık ile anlaşarak gerçekleştirdi.

Somaspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Hakan Barış, Namık Barış Çelik ve Emre Sağlık'a şanlı formamız ile üstün başarılar dileriz." ifadeleri kullanılarak transferler duyuruldu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Bahçeli, Bakan Yerlikaya'nın o sözlerini eleştirdi: Sorunlu bir açıklamadır

Bakan Yerlikaya'yı o sözleri üzerinden vurdu: Rahatsız edici, sorunlu
Listede kimler yok ki! Maduro ile aynı cezaevinde kalan isimler hayli dikkat çekici

Kabus gibi! Maduro ile aynı cezaevinde kalan isimlere bakın
Kolombiya, Venezuela'dan mülteci akınına hazırlanıyor! Sınıra binlerce asker sevk edildi

Maduro kaçırıldı, o ülke mülteci akını için harekete geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yıldız isimden bomba Arda Turan itirafı: Puro ve alkolle...

Yıldız isimden bomba Arda Turan itirafı: Puro ve alkolle...
Hatay'da 6 gündür süren elektrik kesintileri hayatı felç etti! Bakanlıktan açıklama var

Hayatı felç etti! Depremin vurduğu kentte günlerdir elektrik yok
Maduro'ya mahkemede beklenmedik protesto! Gökyüzüne bakıp tek cümle söyledi

Maduro'ya mahkemede beklemedik tepki! Yukarı bakıp tek cümle söyledi
Fenerbahçe-Samsunspor maçı öncesi şok sakatlık

Fenerbahçe-Samsunspor maçı öncesi şok sakatlık
Yıldız isimden bomba Arda Turan itirafı: Puro ve alkolle...

Yıldız isimden bomba Arda Turan itirafı: Puro ve alkolle...
Yeni sezona başlayamayan İnci Taneleri için final çanları çalıyor

Daha yeni sezona başlayamadan final çanları çalıyor
Trump'ın elindeki şapkada yer alan yazı ABD'yi karıştırdı: Tehlikeli bir provokasyon

Şapkadaki yazı ABD'yi karıştırdı: Çok tehlikeli bir provokasyon