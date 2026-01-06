Somaspor'dan kadroya 3 takviye

Manisa'nın Nesine 2. Lig Kırmızı Gruptaki temsilcisi Somaspor Kulübü, Hakan Barış, Namık Barış Çelik ve Emre Sağlık'ı transfer ettiklerini açıkladı.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta düşme potasında yer alan Somaspor 3 isimle anlaşma sağladı. Somaspor daha önce Manisaspor ve Manisa FK formalarını da giyen 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Hakan Barış ile anlaşmaya vardı. Almanya doğumlu olan ve futbola FC Türk Sport Bielefeld altyapısında başlayan Barış, Dardanelspor ile başladığı Türkiye serüvenine Manisaspor ile devam etmiş ve bir çok kulüpte yer almıştı. Türkiye'de en son Karşıyaka forması giyen Barış daha sonra futbola başladığı FC Türk Sport Bielefeld takımına transfer olmuştu. Barış yaptığı anlaşma ile yeniden Türkiye liglerine geri dönmüş oldu.

Somaspor 3. Lig ekibi Karşıyaka'dan da kanat oyuncusu Namık Barış Çelik ile anlaşmaya vardı. 27 yaşındaki Çelik Karşıyaka formasıyla çıktığı 9 maçta bir asist ile takımına katkı sağladı.

Somaspor 3. transferini ise Erzincanspor'dan ayrıldıktan sonra kulüpsüz kalan sağ bek oyuncusu Emre Sağlık ile anlaşarak gerçekleştirdi.

Somaspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Hakan Barış, Namık Barış Çelik ve Emre Sağlık'a şanlı formamız ile üstün başarılar dileriz." ifadeleri kullanılarak transferler duyuruldu. - MANİSA