Soma'daki maden göçüğünde 5 işçi hayatını kaybetti, Somaspor-Sebatspor maçı ertelendi

2'nci Lig Beyaz Grup'ta yarın Soma Nazım Yavuz Stadı'nda saat 19.00'da oynanması planlanan Somaspor - Sebatspor maçı ilçede meydana gelen maden kazası nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Soma'da bir maden ocağında meydana gelen ve 5 maden işçisinin hayatını kaybetmesine neden olan göçük nedeniyle müsabakanın ertelendiği açıklandı. 2'nci Lig Beyaz Grup'un 5'inci haftasında oynanacak karşılaşmanın yeni tarihi ve saati ilgili kurumların yapacağı değerlendirmelerin ardından belli olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı