Haberler

Soma'daki maden göçüğünde 5 işçi hayatını kaybetti, Somaspor-Sebatspor maçı ertelendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2'nci Lig Beyaz Grup'ta yarın oynanması planlanan Somaspor-Sebatspor maçı, Soma'da maden ocağındaki göçükte 5 maden işçisinin hayatını kaybetmesi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Karşılaşmanın yeni tarihi ve saati ilgili kurumların değerlendirmeleri sonrası belli olacak.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta yarın Soma Nazım Yavuz Stadı'nda saat 19.00'da oynanması planlanan Somaspor - Sebatspor maçı ilçede meydana gelen maden kazası nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Soma'da bir maden ocağında meydana gelen ve 5 maden işçisinin hayatını kaybetmesine neden olan göçük nedeniyle müsabakanın ertelendiği açıklandı. 2'nci Lig Beyaz Grup'un 5'inci haftasında oynanacak karşılaşmanın yeni tarihi ve saati ilgili kurumların yapacağı değerlendirmelerin ardından belli olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Nuh'un Gemisi sanılan alanda 3 aylık çalışma bitti! Yaklaşık 360 numune laboratuvarda incelenecek

Nuh'un Gemisi gerçek mi? Gözler o 360 numunenin sonucunda
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okul tuvaletinde silah bulundu! Müdür yardımcısı görevden uzaklaştırıldı

Okula giden veli tuvalette buldu, sahibini öğrenince şaşkına döndü
Havalar bir anda soğudu, mevsimin ilk karı düştü

Havalar bir anda soğudu, mevsimin ilk karı düştü
Zamların ardından nefes aldıracak haber! Motorine indirim geliyor

Zamların ardından nefes aldıracak haber! İndirim geliyor
Fon soruşturmasında çok sayıda yeni tutuklama

Fon skandalında yeni dalga! Çok sayıda tutuklama var
Fatma Betül Sayan Kaya'nın koltuğuna oturdu! İlk sözleri dikkat çekti

Fatma Betül Sayan Kaya'nın koltuğuna oturdu! İlk sözleri manidar
ABD Orta Doğu'ya bir uçak gemisi daha gönderiyor

Gemi yola çıktı, içinde 10 bin ek asker var
TFF'de olağanüstü seçim iddiası! Tarih de verildi

Ve beklenen son! Tarih bile verdiler