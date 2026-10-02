Soma'daki maden göçüğünde 5 işçi hayatını kaybetti, Somaspor-Sebatspor maçı ertelendi

Soma'daki maden göçüğünde 5 işçi hayatını kaybetti, Somaspor-Sebatspor maçı ertelendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
2'nci Lig Beyaz Grup'ta yarın oynanması planlanan Somaspor-Sebatspor maçı, Soma'da maden ocağındaki göçükte 5 maden işçisinin hayatını kaybetmesi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Karşılaşmanın yeni tarihi ve saati ilgili kurumların değerlendirmeleri sonrası belli olacak.
2'nci Lig Beyaz Grup'ta yarın Soma Nazım Yavuz Stadı'nda saat 19.00'da oynanması planlanan Somaspor - Sebatspor maçı ilçede meydana gelen maden kazası nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Soma'da bir maden ocağında meydana gelen ve 5 maden işçisinin hayatını kaybetmesine neden olan göçük nedeniyle müsabakanın ertelendiği açıklandı. 2'nci Lig Beyaz Grup'un 5'inci haftasında oynanacak karşılaşmanın yeni tarihi ve saati ilgili kurumların yapacağı değerlendirmelerin ardından belli olacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı