Solskjaer: 'Turu geçtiğimiz için mutluyuz ama daha iyi oynamalıyız'

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, turu geçtikleri için mutlu olduklarını, daha rahat oynamaları gereken maçı kendilerinin zorlaştırdığını söyledi. Takım olarak gelişmeye devam ettiklerini dile getiren Solskjaer, istikrarlı oyunlarını tüm sezona yaymak istediklerini dile getirdi.

UEFA Konferans Ligi 3. Eleme turu rövanş müsabakasında St. Patrick's ile karşılaşan Beşiktaş, rakibini 3-2 mağlup ederek play-off turuna yükseldi. Siyah-beyazlıların Norveçli teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, "Aslında maçı kendimiz zorlaştırdık. Maçın başında kolay bir penaltı verdik ve geriye düştük. Sonrasında yediğimiz gol de basitti. Rakibimizin katı defans uygulayacağını biliyorduk. Devre arasında değişiklikler yaptık ve oyunun dengesini değiştirdik. Topa sahip olduk. Çok daha fazla fırsat yakalayabilirdik. Böyle takımlara karşı oynamak her zaman zordur" diye konuştu.

"Zor ve uzun bir fikstüre sahibiz"

Sürekli önde baskı kuracak oyuncu grubuna henüz sahip olmadıklarını aktaran Solskjaer, "Taktiksel olarak önde baskı kurma durumumuz oyuncu grubuna göre değişkenlik gösteriyor. Bugün ilerde pres yaparak başladık ve kalemizde bu dakikalarda goller gördük. Daha baskılı ve pres yaparak oynamamız gerekiyordu. Bunu yaparken de gol yemememiz gerekiyor. Her teknik direktör savunmasında bir Virgil van Dijk ister. Bunu geliştirmek zorundayız. Rakiplerimize daha az pozisyon şansı vermemiz gerekiyor. Öte yandan zor ve uzun bir fikstüre sahibiz. Sadece ligde 34 maç oynayacağız. Her maçta da ileride sürekli pres yaparak oynayamayız" şeklinde konuştu.

"Oyun arzumuzu tüm sezona yayabilmek önemli"

Sezonun geneline yayılacak bir oyun tarzı kurguladıklarını dile getiren Ole Gunnar Solskjaer, "Umarım Pazar günü taraftarımıza daha güzel bir oyun izletebiliriz. Oynadığımız 4 maçta 9 gol attık ve 9 gol yedik. Şampiyon olmak istiyorsak daha az gol yememiz gerekiyor. Sezonun henüz başındayız. Takımımızı sezonun geneline hazırlıyoruz. Oyuncularımın bugün yorgun göründüğünün farkındayız. Bu süreçte yaptığımız ağır antrenmanlar bunun sebebi. Ama sezona hızlı başlayıp sonradan düşmektense sezona daha yavaş başlayıp, oyun arzumuzu tüm sezona yayabilmek daha önemli diye düşünüyorum. Takımımız iki gün dinlenecekler ve sonrasında hazırlıklarımıza devam edeceğiz. Sezon öncesi kampımız çok uzun olmadı. Önemli olan oyunculara iyi yükleme yapabilmemiz" ifadelerini kullandı.

Al Musrati hakkında da konuşan Norveçli teknik adam, "Bugün orta saha opsiyonlarını diğer oyunculardan yana kullandık ve Al-Musrati bu yüzden kadroda değildi. Kendisi bildiğim kadarıyla hastaydı ve hatta geçen hafta da İrlanda'ya bizimle gelemedi. Onun dışında Tesiste bir salgın olmasından kaygılandığımız için oyuncularımızı korumak amaçlı el sıkışmak dahi yasak. Tesislerde yumruk dokundurarak selamlaşıyoruz" dedi.

"Taraftarla olan bağımın zayıfladığını düşünmüyorum"

Maçın ilk yarısında siyah-beyazlı taraftarların oyuna tepki göstermesini değerlendiren Solskjaer, "Taraftarla olan bağımın zayıfladığını düşünmüyorum. Onların birçoğuyla sürekli görüşüyorum. Pozitif enerji alıyorum. Beşiktaş büyük bir camia. Geldiğimiz zaman olması gereken sıraların altındaydı. Son yıllarda zor günler geçiren ve başarı elde edemeyen bir takım devraldık. Biz bu takımı daha üst sıralara taşımak istiyoruz. Bunun altyapısını oluşturmaya çalışıyoruz. Sürekli hücum etmek, pres yapmak zor, biliyorum ama biz bunu başarmak zorundayız" açıklamalarında bulundu.

"Eleştirilerin yerini övgü alana kadar kendimizi sürekli geliştirmemiz gerekiyor"

Zor zamanlarda yetenekli oyuncuların yanı sıra mental olarak da güçlü kalabilen oyunculara ihtiyaç olduğunu söyleyen Ole Gunnar Solskjaer, "Daha iyi takım olmak için baskı önemli. Oyuncularımızın da eleştirilere daha yatkın olmalı. Tecrübeli oyuncularımız bunun üstesinden gelmeleri gerekiyor. Evet, zor zamanlardan geçiyor olabiliriz. Beklenti, canlı hissettiren bir şey. Eleştirilerin yerini övgü alana kadar kendimizi sürekli geliştirmemiz gerekiyor. Futbolda yetenek önemli ama mental anlamda da kendimizi geliştirmemiz gerekiyor" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL