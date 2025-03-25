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Solskjaer'in İlk Derbisi: Beşiktaş-Galatasaray Maçı

Solskjaer'in İlk Derbisi: Beşiktaş-Galatasaray Maçı
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Beşiktaş, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde Galatasaray ile karşılaşacak. Bu, Solskjaer'in Beşiktaş'taki ilk derbi maçı olacak. Siyah-beyazlı takım, ligde galibiyet arayışında ve Türkiye Kupası'nda başarılı olmak istiyor.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, siyah-beyazlıların başında ilk derbisine Galatasaray karşısında çıkacak.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, 29 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da Galatasaray'ı konuk edecek. Ligde şampiyonluğun uzağında kalan siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarına gitmek için Türkiye Kupası şampiyonluğu hedefinin yanı sıra ilk 4'teki yerini de sağlamlaştırmak istiyor. Kartal, bu bağlamda Galatasaray maçına galibiyet parolasıyla çıkacak.

Ole Gunnar Solskjaer'in ilk derbisi

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer de söz konusu mücadeleyle birlikte ilk kez derbi heyecanı yaşayacak. Siyah-beyazlılarla ligde ilk 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik elde eden Solskjaer, son 2 karşılaşmayı ise mağlubiyetle tamamladı.

Süper Lig'de ilk büyük maç deneyimini de iç sahada Trabzonspor'a karşı yaşayan 52 yaşındaki çalıştırıcı, 2-1'lik skorla kazanan teknik direktör olmuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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