Solskjaer'den Beşiktaşlıları çıldırtan mağlubiyet sonrası olay yaratacak itiraf

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında seyircisinin önünde RAMS Başakşehir'e yenildi. Siyah-beyazlı taraftarların tepki gösterdiği siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"YAZI BEKLEMEK ZORUNDAYIZ"

Maçın ardından konuşan Solskjaer, "Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Taraftarlarımız da haklı olarak hayal kırıklığı yaşıyor. Çok zor bir sezon geçiriyoruz. Artık yazı beklemek zorundayız" dedi.

"İLAÇ KURTARMAZ, AMELİYAT LAZIM"

Takımını eleştiren Norveçli çalıştırıcı, "Geriye koşmazsanız, rakibi ısırmazsanız, hatanızı telafi etmezseniz maç kazanamazsınız. Futbolun altın kuralı bu. Bu takımı ilaç kurtarmaz, bu takıma ameliyat lazım." ifadelerini de kullandı.

" AVRUPA İÇİN SONUNA KADAR SAVAŞACAĞIZ"

Sonuna kadar savaşacaklarını dile getiren Solskjaer, "Önümüzde 7 maç var. Elimizden geleni yapacağız hedefimize ulaşmak için. Hedefimiz hala devam ediyor. Bunun için, Avrupa hedefimiz için sonuna kadar savaşacağız." dedi.

MUSTAFA ERHAN SÖZLERİ

Mustafa Hekimoğlu ile ilgili de konuşan Norveçli hoca, "Mustafa, bugün Beşiktaş'ın geleceği olduğunu gösterdi. Bu tip oyuncular istiyorum. Taraftarın da bu tip oyuncular istediğini biliyorum." ifadelerini kullandı.

"TARAFTARLAR SONUNA KADAR HAKLI, ÖZÜR DİLEDİK"

Solskajer, son olarak "Taraftar mutsuz. Sonuna kadar hakları var. Onları anlıyoruz. Hepimiz acı çekiyoruz. Onlardan özür diledik maç sonunda. Üzgün olduğumuzu söyledik. Beşiktaş taraftarının bu kadar tutkulu olmasını seviyorum. Hayal kırıklığı olmasını anlıyorum. Umuyorum ki oyuncularımız kalan maçlarda gereken savaşı gösterecek. Hepsi daha çok savaşmak isteyecek ve bunu göstermek isteyecek. Burada hiçbir oyuncu kaybetmek istemiyor." sözlerini sarf etti.

İKİNCİ BAŞKAN DA ÖZÜR DİLEDİ

Öte yandan Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban da maçın ardından açıklamalarda bulundu. Taraftarlardan özür dileyen Daltaban, "Maalesef bu dönemi bu kadro ve anlayışla geçirmek zorundayız. Önümüzdeki dönem için başkanımız planlarını dile getirdi. Mevcut dönemi kapatmak istiyoruz. Beklemediğimiz bir tabloyla karşı karşıyayız. Bu seneyi kapatırken arkadaşlarımıza Beşiktaş formasının değeri ve armanın değerini anlatmaya çalışıyoruz. Mevcut kadroya Beşiktaş'ın ne olduğunu anlatmaya çalışıyoruz ama sanırım tam anlamıyla beceremedik" dedi.