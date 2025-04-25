Solskjaer'den Fenerbahçe derbisi için çok konuşulacak sözler: Sabırsızlıkla bekliyoruz

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasının açılış maçında konuk ettiği Hatayspor'u 5-1 yendi. Üçüncülük adına önemli bir 3 puanı hanesine yazdıran siyah beyazlıların teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, karşılaşmanın ardından konuştu. Norveçli teknik adam, haftaya oynanacak Fenerbahçe derbisini işaret etti.

"HATAYSPOR SAVAŞTI"

Ole Gunnar Solskjaer'in açıklamaları şu şekilde;

"Onlar ilk golü attı. Murat'ın takımı savaştı. İyi bir teknik direktör. İlk 30 dakika bizden daha iyiydiler. Daha fazla gol atmayı hak ettiler. Savunmamızdan memnunum. Hızlı atak yapabilmek için iyi toplar kaptık. Birinci ve ikinci golü bulunca rahatladık. Mutluyum, çok fazla top kazandık. Taraftarlarımız mutlu olduğu için mutluyum. Şimdi önümüzdeki maça odaklanacağız. Bu bir takım oyunu.

OYUNCULARININ PERFORMANSINI DEĞERLENDİRDİ

Emrecan Terzi'ye çok iyi oynadığını söyledim çünkü uzun zamandır oynamamıştı ve sakatlıktan dönmüştü. Ciro çok iyi maç çıkardı. Mustafa her zaman iyi oynuyor. Çok mutluyum gelişiminden dolayı. Takımın gösterdiği karakterden mutluyum. İyi defans yapabilirsek iyi hücuma çıkacağımızı biliyordum, 5 gol attık.

"SERİYE FENERBAHÇE MAÇI İLE BAŞLAYACAĞIZ"

Amacımız ligi üçüncü sırada bitirmek. 5 maç kaldı. İyi çalışmak zorundayız. Bu maç serisine Fenerbahçe ile başlayacağız. Sabırsızlıkla beklediğimiz zor bir derbi olacak. Sezonu en pozitif sonuçlarla en iyi şekilde bitirmek zorundayız. Takımın içindeki atmosfer çok iyiydi."