Solskjaer, Beşiktaş'ta 10 yıl sonra bir ilke imza attı

Beşiktaş, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yükselişini sürdürüyor. Norveçli teknik adam, 2-0'lık Kayserispor galibiyetiyle yıllar sonra siyah-beyazlılarda bir ilki başardı.

9 MAÇTA 7 GALİBİYET

Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde 9 maça çıktı. Siyah-beyazlılar, Norveçli teknik adamın takımın başında yer aldığı bu karşılaşmalarda 7 galibiyet alırken 1 mağlubiyet ve 1 de beraberlik elde etti.

10 YIL SONRA BİR İLK

Öte yandan Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasındaki 2-0'lık Kayserispor galibiyetiyle birlikte ligde arka arkaya 4. kez 3 puanı hanesine yazdırdı. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, bu sonuçlar sonrasında siyah-beyazlılarda Slaven Bilic'in (2015) ardından bu başarıyı yakalayan ilk yabancı teknik direktör oldu.

SOLSKJAER İLE 9 MAÇTA ALINAN SONUÇLAR

Beşiktaş'ın Solskjaer yönetimde çıktığı 9 maç ve aldığı sonuçlar şu şekilde;