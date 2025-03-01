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Solskjaer, Beşiktaş'ta 10 yıl sonra bir ilke imza attı

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Beşiktaş, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, 2-0'lık Kayserispor galibiyetiyle siyah-beyazlılardaki 9. maçından 7. kez zaferle ayrılmış oldu. Lig'deki 5 maçtan 4'ünü kazanıp 1'inden beraberlikle ayrılan Solskjaer, bu galibiyetlerin tamamını arka arkaya alarak Beşiktaş'ta Slaven Bilic'in ardından ligde 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan ilk yabancı teknik direktör oldu.

Beşiktaş, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yükselişini sürdürüyor. Norveçli teknik adam, 2-0'lık Kayserispor galibiyetiyle yıllar sonra siyah-beyazlılarda bir ilki başardı.

9 MAÇTA 7 GALİBİYET

Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde 9 maça çıktı. Siyah-beyazlılar, Norveçli teknik adamın takımın başında yer aldığı bu karşılaşmalarda 7 galibiyet alırken 1 mağlubiyet ve 1 de beraberlik elde etti.

10 YIL SONRA BİR İLK

Öte yandan Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasındaki 2-0'lık Kayserispor galibiyetiyle birlikte ligde arka arkaya 4. kez 3 puanı hanesine yazdırdı. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, bu sonuçlar sonrasında siyah-beyazlılarda Slaven Bilic'in (2015) ardından bu başarıyı yakalayan ilk yabancı teknik direktör oldu.

SOLSKJAER İLE 9 MAÇTA ALINAN SONUÇLAR

Beşiktaş'ın Solskjaer yönetimde çıktığı 9 maç ve aldığı sonuçlar şu şekilde;

  • Beşiktaş 4-1 Athletic Bilbao (UEFA Avrupa Ligi)
  • Antalyaspor 1-1 Beşiktaş (Trendyol Süper Lig)
  • Twente 1-0 Beşiktaş (UEFA Avrupa Ligi)
  • Beşiktaş 2-0 Kırklarelispor (Ziraat Türkiye Kupası)
  • Sivasspor 0-2 Beşiktaş (Trendyol Süper Lig)
  • Beşiktaş 2-1 Trabzonspor (Trendyol Süper Lig)
  • Eyüpspor 1-3 Beşiktaş (Trendyol Süper Lig)
  • Antalyaspor 1-2 Beşiktaş (Ziraat Türkiye Kupası)
  • Beşiktaş 2-0 Kayserispor (Trendyol Süper Lig)
Solskjaer, Beşiktaş'ta 10 yıl sonra bir ilke imza attı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıkadirozerr:

beşiktaş spor kulübü normal anadolu takımı gibi oldu yıllrdr

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