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Solskjaer, Beşiktaş'ın daha önceki teklifini neden kabul etmediğini açıkladı

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Beşiktaş, teknik direktörlük görevine geçmişte de gündeme gelen Ole Gunnar Solskjaer'i getirdi. Solskjaer, kendisi için düzenlenen imza töreninde siyah-beyazlıların teklifini neden geçmişte değil de şimdi kabul ettiğine açıklık getirdi.

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'e imza töreni düzenledi. İmzayı attıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Daha önce de siyah-beyazlılarla görüşen Norveçli teknik adam, bu seferki teklifi kabul etme sebebini açıkladı.

KABUL ETMESEYDİM ÖLMEDEN ÖNCE ÇOK PİŞMAN OLURDUM"

  • Beşiktaş'tan daha önce gelen teklifi neden kabul etmediniz?

"Daha önce görüştük ama bu kez bakan ve yönetimin projesi, doğru şeyler hissetmemi sağladı. Kalp atışınızın yükseldiğini hissetmeniz lazım. Başka teklifler de aldım, Norveç'te iyi bir hayatım vardı. Norveç'ten çıktığıma değecek bir teklif olmalıydı. İstanbul'da yaşamak, böylesi büyük bir kulübün projesine dahil olmaya 'Hayır' diyemezdim. Ölmeden önce bunu kabul etmediğim için çok pişman olurdum. Bu söylediklerim sözde kalmamalı, bir an önce başlamak istiyorum.

Solskjaer, Beşiktaş'ın daha önceki teklifini neden kabul etmediğini açıkladı

"MANCHESTER UNITED İLE BENZER PROJE"

Manchester United projesine benzer bir iş. Adım adım yükseldik. Kazanmak istiyoruz ama gerçekçi de olmak istiyoruz. Çok teklife 'Hayır' dedim. Beşiktaş'ın projesi, Manchester United'ın projesine benziyor. Kötü gidişatı dindirmemiz lazım. Futbolcularımıza gelişmeyi öğretmek istiyorum. Benimle olmalarını, iyi tarafta olmalarını ve takım arkadaşlarına yardım etmelerini istiyorum. Samsunspor maçını izledik ve analiz ettik. Gelişmemiz gereken şeyler var. Samsunspor iyi takım ama maçı kazanmayı hak ettik. Semih Kılıçsoy'un son dakika pozisyonu çok şanssızdı. Üzerine çalışacağız ve gelişerek devam edeceğiz.

Solskjaer, Beşiktaş'ın daha önceki teklifini neden kabul etmediğini açıkladı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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