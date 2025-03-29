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Solskjaer, 14 Yıl Sonra Galatasaray'ı Yenen İlk Yabancı Teknik Direktör

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 29. haftasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek, Ole Gunnar Solskjaer ile 2010-2011 sezonundan sonra Galatasaray'a karşı galibiyet elde etti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Bernd Schuster'in 2010-2011 sezonunda deplasmanda aldığı 2-1'lik galibiyetin ardından Galatasaray'ı, Süper Lig'de mağlup eden ilk yabancı teknik direktör oldu.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Bu galibiyetle siyah-beyazlıların teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer de 14 yıl aranın ardından bir ilki başardı.

Beşiktaş, bu akşama kadar yabancı teknik direktörler idaresinde Süper Lig'de Galatasaray'a karşı son galibiyetini Alman çalıştırıcı Bernd Schuster yönetiminde 2010-2011 sezonunda deplasmanda 2-1'lik skorla elde etmişti.

Solskjaer, Schuster'in ardından sarı-kırmızı takım karşısında ligde galip gelen ilk yabancı teknik adam oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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