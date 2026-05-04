Solhan FK, BAL Ligi'ne yükseldi

Bingöl 1. Amatör Lig'de mücadele eden Solhan FK Spor, rakibini penaltı atışları sonucunda mağlup ederek Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükseldi.

Son karşılaşmada Genç temsilcisi Çaytepe Spor ile karşı karşıya gelen Solhan FK Spor, büyük çekişmeye sahne olan mücadelede normal sürede üstünlük sağlayamadı. Uzatma dakikalarında da eşitliğin bozulmaması üzerine penaltı atışlarına geçilen karşılaşmada Solhan temsilcisi, rakibine üstünlük kurarak BAL Ligi biletini aldı. Karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşayan futbolcular ve teknik ekip, elde edilen başarıyı taraftarlarla birlikte kutladı.

Bu sonuçla birlikte Solhan FK Spor, önümüzdeki sezon Bölgesel Amatör Lig'de mücadele etmeye hak kazandı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı