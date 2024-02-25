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Sökespor, deplasmanda Muğlaspor'u yendi

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Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5. Grup'ta mücadele eden Sökespor, deplasmanda karşılaştığı Muğlaspor'u 2-1 yenerken, Muğla'dan 3 puanla döndü.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5. Grup'ta mücadele eden Sökespor, deplasmanda karşılaştığı Muğlaspor'u 2-1 yenerken, Muğla'dan 3 puanla döndü.

Stat: Muğla Atatürk Stadyumu

Hakemler: Furkan Arıoğlu, Atahan Kandır, Abdurrahim Ay, Mehmet Kahraman

Muğlaspor: Akil Şakirt, Ali Aykan Keskin, İbrahim Utku İnce, Muhammet Ali Aydın, Şerif Ali Eğilmez, Savaş Yılmaz (Dk.58 Onur Garip), Hakan Çorlak (Dk.70 Batuhan Dinçer Yokuş), Şevket Güngör (Dk.88 Mehmet Ali Yörük), Ahmet Ası (Dk.46 Oğuzhan Sertaka), Onurcan Küçük, Sezer Orhonsayın (Dk.58 Kaan Yıldırım)

Sökespor: Kaan Kavurgacı, Azad Karımov, Onur Alper Külek, Abdullah Kurtboğan, Ozan Aydın, Emrecan Beşkaya (Dk.5 Emre Demirtaş), Taylan Ağca, Devran Direk, Fatih Kaya, Yasin Ayaku, Özcan Atalay (Dk.46 Emre Demirtaş)

Goller: Dk. 28 Ali Ayhan Keskin (Muğlaspor), Dk.32 Fatih Kaya, Dk. 56 Fatih Kaya (Sökespor), - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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