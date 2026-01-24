Söke Spor Kompleksi açılış için gün sayıyor

Stadyumdan yüzme havuzuna, spor salonundan gençlik merkezine kadar birçok modern tesisi bünyesinde barındıran Söke Spor Kompleksi, sporun ve gençliğin yeni adresi olmaya hazırlanıyor.

Söke'de yapımı tamamlanma aşamasına gelen Spor Kompleksi, sahip olduğu modern altyapı ve çok yönlü tesisleriyle ilçeye büyük bir spor yatırımı kazandırıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde hayata geçirilen kompleks, açılış için gün sayıyor. Kompleks bünyesinde yer alan stadyum, 214 bin metrekare alan üzerine inşa edilirken 68x105 metre ölçülerinde doğal çim sahaya sahip olacak. Stadyumda 1 adet bin 500 kişilik, 2 adet ise 672 kişilik olmak üzere toplam üç tribün yer alırken, 5 kulvarlı atletizm pisti de sporcuların hizmetine sunulacak. Spor kompleksinde ayrıca bin metrekare alana inşa edilen 5 kulvarlı yarı olimpik yüzme havuzu bulunuyor. Tesiste 9 adet soyunma odası, duşlar, tuvaletler, engelli tuvaleti ve 50 kişilik tribün yer alıyor. 2 bin 635 metrekare alanda inşa edilen ve bin kişi kapasiteli spor salonu ise antrenman ve müsabakalar için modern donanımıyla dikkat çekiyor. Spor salonunda 2 antrenman salonu, 4 soyunma odası, hakem, antrenör ve gözlemci odaları, doping kontrol odası, sağlık odası, yayın odası ve VIP dinlenme alanları yer alıyor. Kompleksin önemli parçalarından biri olan Gençlik Merkezi ise bin 500 metrekare inşaat alanına sahip. Merkezde konferans salonu, dans dersliği, kütüphane, 6 derslik, öğretmen odası, idari birimler ile bay ve bayan mescitler bulunuyor. Söke Spor Kompleksi'nin tamamlanmasıyla birlikte ilçede sporun ve gençlik faaliyetlerinin daha modern ve nitelikli alanlarda yapılması hedeflenirken, konu ile ilgili paylaşım yapan Aydın Valisi Yakup Canbolat, açıklamasında "Söke Spor Kompleksi açılışa gün sayıyor. Aydınımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - AYDIN