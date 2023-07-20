Söke'li Grekoromen Güreşçi Egehan Babacan Türkiye Şampiyonu Oldu

Seyit Hışırlı U11-U13 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası 14-16 Temmuz tarihleri arasında Şanlıurfa'da yapıldı.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen ve Şanlıurfa 11 Nisan Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen şampiyonada 50 ilden, 200 sporcu yarıştı. Şampiyonaya Aydin ilinden katılarak ferdi yarışan Sökeli sporcu Egehan Babacan, 78 Kg kategorisinde Türkiye birincisi olmayı başardı. Şampiyonanın ikinci gününde yarışan ve U11'de madalya kazanan Sökeli sporcu, başarısıyla gurur yaşattı.

'Başarı sevincini Kaymakam Güney'le paylaştı"

Başarılı sporcu Egehan Babacan; Antrenör ve aynı zamanda Kuşadası Gençlik ve Spor Müdürü Ramazan Oğuz Verim, Söke Gençlik ve Spor Müdürü Sayın Ahmet Turan Günen ile birlikte Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney'i makamında ziyaret etti. Genç sporcu Egehan Babacan'a hediye veren Söke İlçe Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney başarısından dolayı sporcuyu tebrik etti. Egehan Babacan'ın başarısında pay sahibi olan başta ailesi ve antrenörünü de kutlayan Söke İlçe Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney; "Egehan'ın başarılarının devamını diliyorum. Çocuklarımızın spora yönlenmeleri, bu uğraşlarını başarılarla taçlandırmaları çok güzel" dedi. - AYDIN