Söke 1970 ve Balıkesirspor 1-1 Berabere Kaldı
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup 1'inci hafta karşılaşmasında Söke 1970, Balıkesirspor ile 1-1 berabere kaldı. Balıkesirspor ilk yarıda öne geçti, ancak Söke 1970 ikinci yarıda eşitliği sağladı.
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup 1'inci hafta karşılaşmasında Söke 1970 evinde Balıkesirspor'la 1-1 berabere kaldı. Didim Atatürk Stadı'nda oynanan maçta Balıkesirspor, 27'nci dakikada Yekta Sönmez'in golüyle öne geçip ilk yarıyı önde kapattı: 0-1. Söke 1970 SK ikinci devrede ataklarını sıklaştırdı. Ev sahibi takım 72'nci dakikada Berhan Deniz'le skora denge getirdi: 1-1. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca takımlar 1'er puanı paylaştı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor