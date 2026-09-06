Haberler

Söke 1970 Başkanı'ndan Hakem Kararlarına Tepki

Söke 1970 Başkanı'ndan Hakem Kararlarına Tepki
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

3'üncü Lig 2'nci Grup'un ilk maçında deplasmanda Bursa Yıldırımspor'a 1-0 mağlup olan Söke 1970'in başkanı Mahmut Gözüaçık, maçın 83. dakikasında kaptanları Yiğithan Turhan'a yapılan faulün ardından gelen golün geçerli sayılmasını 'ciddi hakem hatası' olarak nitelendirdi. Gözüaçık, adalet ve eşitlik talebinde bulunarak haklarını sonuna kadar arayacaklarını söyledi.

3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta sezonun ilk maçında deplasmanda Bursa Yıldırımspor'a 1-0 yenilen Söke 1970'te Başkan Mahmut Gözüaçık, müsabaka hakemine tepki gösterdi.

Başkan Gözüaçık, "Karşılaşmada verilen hakem kararları, kulübümüz adına büyük bir üzüntü ve hayal kırıklığı yaratmıştır. Maçın 83'üncü dakikasında takım kaptanımız Yiğithan Turhan'a yapılan faulün ardından devam eden pozisyonda kalemizde gördüğümüz golün geçerli sayılması, maçın sonucuna doğrudan etki eden ciddi bir hakem hatası olarak değerlendirdiğimiz bir karar olmuştur. Mücadelemizin bu tür kararlarla gölgelenmesini kabul etmemiz mümkün değildir. Tek talebimiz adalet, eşitlik ve sahadaki emeğe saygıdır. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Orta Vadeli Program açıklandı! Yıl sonu enflasyon tahmini yükseltildi

Orta Vadeli Program açıklandı! Yıl sonu enflasyon tahmini değişti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

9 ay sonra karaya ayak bastılar! ABD'li askerlerin ilk adresi olay oldu

9 ay denizde kaldılar! Karaya çıkar çıkmaz ülkeyi karıştırdılar
Kürt vatandaşları hedef almıştı! Ağabeyinden açıklama geldi

Kürt vatandaşları hedef almıştı! Ağabeyinden açıklama geldi
Gaziantep'te kahreden olay! Motosiklet kazası iki kardeşi hayattan kopardı

Ağabey-kardeşin kahreden sonu!
Televizyon dünyasını sarsan karar! Ünlü sunucu idama mahkum edildi

Ünlü sunucu idama mahkum edildi
Bağ evi tartışmasında kan aktı! Cinayet şüphelisi alkollü çıktı

Bağ evinde dehşet gecesi! Gözünü kırpmadan arkadaşını katletti
Canlı yayında polis baskını: 64 yıl hapis cezasıyla aranan kadın yakalandı

Polis kapıya dayandı, canlı yayın karıştı: "Açma Hürrem"
Hayatını kaybeden oyuncu Serhat Kılıç'ın evinde uyuşturucu madde bulundu

Ünlü oyuncunun evinden çıkanlar şaşırttı