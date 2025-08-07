Söke 1970 Spor Kulübü Altınordu ile Tesis Anlaşması Yaptı

Söke 1970 Spor Kulübü, yeni antrenman tesislerini Altınordu FK'dan kiralayarak 3. Lig 4. Grup'taki mücadelelerine hazırlık yapıyor. Kulüp başkanı Mahmut Gözüaçık, anlaşmanın önemine vurgu yaptı.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele etmeye hazırlanan Söke 1970 Spor Kulübü, tesis hamlesini Altınordu ile el sıkışarak gerçekleştirdi. Aydın temsilcisinden yapılan açıklamada, "Selçuk'ta bulunan İsmet Orhunbilge Tesisleri, başkanımız Mahmut Gözüaçık'ın temasları ve girişimleri sonucunda Altınordu FK Başkanı Seyit Mehmet Özkan tarafından kulübümüze kiralandı. Yeni tesislerimiz inşa edilene kadar A takımımız İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde antrenmanlarını ve çalışmalarını sürdürecek" denildi.

Söke 1970 Başkanı Mahmut Gözüaçık, "İyi bir yönetici olarak yetişmemde, yıllarca bize önderlik, hamilik ve abilik yapan, ahde vefanın en iyi örneğini kamuoyuna duyuran Mehmet ağabeyime gönülden teşekkür ederim. Kendisinin üzerimde çok emeği var. Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'nin 13 yıl önce Altınordu FK'ya kazandırılmasına vesile olmuştuk. Bugün de bu kıymetli tesisi bizlere emanet eden Sayın Mehmet Özkan ağabeyime minnetlerimi sunarım" dedi.

ÖZKAN: DOĞRU OLANI YAPTIM

Altınordu'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz bünyesinde yer alan Selçuk Tesisleri'mizi 10 Numara Sportif'e kiraladık" bilgisi verilirken, Başkan Seyit Mehmet Özkan şunları ifade etti: "13 yıl önce bana bu tesisi bulan Mahmut Gözüaçık idi. Ben de artık futbol dünyasından çekildiğime göre doğru olanı yaptım ve bana bu tesisi bulan Mahmut Gözüaçık'a tesisi kiraya vermenin huzuru içindeyim." Altınordu'da A takımı devretmeye çalışan Seyit Mehmet Özkan, profesyonel ve amatör birçok futbolcuyu da farklı kulüplere satmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
500
