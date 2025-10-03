Haberler

Söke 1970 SK Yeni Sezonda Takımlarını Dışarıda Oynuyor

Güncelleme:
3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Söke 1970 SK, antrenmanlarını ve maçlarını Söke dışında yapmak zorunda kaldı. Kulüp, isim değişikliği ve yeni tesis anlaşmaları ile yoluna devam ediyor.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele eden Aydın temsilcisi Söke 1970 SK, bu sezon antrenmanlarını ve resmi maçlarını Söke dışında yapmak zorunda kaldı. Kulüp Başkanı Mahmut Gözüaçık, yeni sezon öncesi Söke temsilcileriyle anlaşmaya vararak Efeler 09 SFK olan kulübün ismini Söke 1970 SK olarak değiştirdi. Başkan Gözüaçık, geçen sezon olduğu gibi takımın maçlarını oynamak için yine Didim Atatürk Stadı'nı kullanmayı tercih etti.

Söke ekibi antrenmanlarını ise Altınordu'nun sahip olduğu İzmir'e bağlı Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde gerçekleştiriyor. Sökeli taraftarlar takımın idmanlarını izleyebilmek için merkezden 35 kilometre, maçlarını takip etmek içinse 50 kilometre uzatlıktaki yerlere gitmek zorunda kaldı. Yeşil-beyaz olan renkleri 1970'te kurulan Sökespor'un renkleri olan kırmızı-laciverte dönen kulüp, yeni bir amblem belirleyerek mücadele etmeye başlamıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
