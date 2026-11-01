Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Söke 1970 SK, lider Gemlik Sümerbey'e evinde 1-7 yenilerek kötü gidişini sürdürdü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Söke 1970 SK, lider Gemlik Sümerbey'e evinde 1-7 yenilerek kötü gidişini sürdürdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hafta içinde teknik direktör değişikliğine giderek Ömer Kaplan'ı göreve getiren Söke 1970 SK, 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta lider Gemlik Sümerbey'e evinde 1-7 yenildi. Söke 7 puanda kalırken, Gemlik Sümerbey 21 puanla zirvedeki yerini korudu.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta hafta içinde teknik direktör değişikliğine giderek Serkan Baziya'nın yerine Ömer Kaplan'ı göreve getiren Söke 1970 SK kötü gidişe lider Gemlik Sümerbey önünde de çare bulamayıp evinden farklı mağlup ayrıldı: 1-7. Söke İlçe Stadı'nda oynanan mücadelede konuk ekip 3'üncü dakikada Burak Büyükkaya, 33'üncü dakikada Mehmet Küçükdurmuş, 41 ve 57'inci dakikada Burak Özdemir, 67'inci dakikada Ahmet Memiş, 80'inci dakikada Yusuf Delen ile 90+2'nci dakikada Alperen Doğan'ın golleriyle farka gitti. Ev sahibi Söke'nin tek golü 74'üncü dakikada Cemil Devrim'den geldi. Bu skorla Söke 7 puanda kalırken, Gemlik Sümerbey 21 puanla zirvedeki yerini korudu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kozmetik zincirinin saf yağ diye sattığı ürünlerde ayçiçek yağı çıktı

Kozmetik markasının "saf yağ" diye sattığı ürünlerden "rezalet" çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pınar Altuğ’dan annelik itirafı: Psikolojik olarak toparlanması yıllar aldı

Ekrana erken döndü, içindeki mücadeleyi yıllar sonra anlattı
Dünya gazetesinin sahibi Umut Güner gözaltına alındı

Fon soruşturması derinleşiyor! Ünlü gazetenin sahibi gözaltına alındı
Cezalar devam ediyor! TFF'den Asen Albayrak'a bir kötü haber daha

Hakem Asen Albayrak'a bir şok daha
Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevine vekaleten Atilla Türeli getirildi

Borsa İstanbul'un başına geçen isim belli oldu
Forbes'un milyarderler listesine giren Türk girişimci Gökçe Güven'e hapis cezası

27 yaşındaki Türk milyardere hapis cezası
Ersun Yanal'dan Aziz Yıldırım'a olay sözler

Ersun Yanal'dan Aziz Yıldırım'a olay sözler
Biricik Suden: Mazhar, 'dudak estetiği yaptırırsan seni boşarım' dedi

Biricik Suden: Mazhar bunu yaparsam beni boşar