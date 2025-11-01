Söke 1970 SK, Denizli İdmanyurdu'na Yenildi

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta geçen hafta deplasmanda Ayvalıkgücü Belediyespor'a 4-0 mağlup olan Söke 1970 SK, 9'uncu hafta mücadelesinde konuk ettiği Denizli İdmanyurdu'na 3-2 yenildi. Didim Atatürk Stadı'nda oynanan müsabakanın 12'nci dakikasında Talha Aydemir'in golüyle 1-0 öne geçen Denizli temsilcisi, 26'ncı dakikada Murat Torun'un penaltı golüyle farkı 2'ye çıkardı: 0-2.

Söke 1970, 33 ve 45'inci dakikalarda İsa Güler'in attığı gollerle skora denge getirdi: 2-2. İlk yarı bu sonuçla sona erdi. Denizli İdmanyurdu, 59'uncu dakikada Talha ile bir gol daha buldu: 2-3. Ev sahibi ekipte Mustafa Karaman, 84'üncü dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Müsabakayı Denizli İdmanyurdu 3-2 kazandı. Bu sonuçla Söke 1970 ligde 15 puanda kalırken; Denizli takımı 20 puana ulaştı.