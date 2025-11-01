Haberler

Söke 1970 SK, Denizli İdmanyurdu'na Yenildi

Güncelleme:
3. Lig 4. Grup'ta Söke 1970 SK, evinde oynadığı maçta Denizli İdmanyurdu'na 3-2 mağlup oldu. Maçta Denizli'nin golleri Talha Aydemir ve Murat Torun'dan gelirken, Söke ise İsa Güler'le eşitliği sağladı ancak son dakikada gelen golle maçı kaybetti.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta geçen hafta deplasmanda Ayvalıkgücü Belediyespor'a 4-0 mağlup olan Söke 1970 SK, 9'uncu hafta mücadelesinde konuk ettiği Denizli İdmanyurdu'na 3-2 yenildi. Didim Atatürk Stadı'nda oynanan müsabakanın 12'nci dakikasında Talha Aydemir'in golüyle 1-0 öne geçen Denizli temsilcisi, 26'ncı dakikada Murat Torun'un penaltı golüyle farkı 2'ye çıkardı: 0-2.

Söke 1970, 33 ve 45'inci dakikalarda İsa Güler'in attığı gollerle skora denge getirdi: 2-2. İlk yarı bu sonuçla sona erdi. Denizli İdmanyurdu, 59'uncu dakikada Talha ile bir gol daha buldu: 2-3. Ev sahibi ekipte Mustafa Karaman, 84'üncü dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Müsabakayı Denizli İdmanyurdu 3-2 kazandı. Bu sonuçla Söke 1970 ligde 15 puanda kalırken; Denizli takımı 20 puana ulaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
