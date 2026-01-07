Haberler

Söke 1970 SK'da Ahmet Taha şoku

Söke 1970 SK, Göztepe ile oynanan hazırlık maçında stoper Ahmet Taha Dağbaşı'nın köprücük kemiğinin kırıldığını açıkladı. 20 yaşındaki futbolcu sezonun ilk yarısında 10 maçta oynadı.

3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcilerinden Söke 1970 SK'da Ahmet Taha Dağbaşı şoku yaşandı. İkinci yarı hazırlıklarını sürdüren Söke 1970 özel maçta deplasmanda Göztepe'ye 9-1 yenilirken, stoperi Ahmet Taha Dağbaşı'nın köprücük kemiğinin kırılmasıyla sarsıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Göztepe ile oynadığımız hazırlık maçı esnasında sakatlanarak oyundan çıkan A Takım futbolcumuz Ahmet Taha Dağbaşı'nın, yapılan kontrollerin ardından köprücük kemiği kırıldığı belirtildi. Oyuncumuza geçmiş olsun diyor, kısa sürede en sağlıklı şekilde sahalara dönmesi dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

Söke 1970'te sezonun ilk yarısında 10 maça çıkan 20 yaşındaki oyuncu 894 dakika oynayıp 1 gol kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
