Söke 1970 SK, Alanya 1221 ile 3-3 berabere kaldı; galibiyet hasreti 9 maça çıktı

Söke 1970 SK, Alanya 1221 ile 3-3 berabere kaldı; galibiyet hasreti 9 maça çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Söke 1970 SK ile Alanya 1221, Söke İlçe Stadı'nda 3-3 berabere kaldı. Konuk ekip iki kez 2 farklı öne geçti; Berhan Deniz'in 54, 69 ve 74'üncü dakikalardaki hat-trick'iyle ev sahibi puanı kurtardı ve Söke'nin galibiyet hasreti 9 maça çıktı.
3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta Söke 1970 SK ile Alanya 1221'in gol düellosunda gülen çıkmadı: 3-3. Söke İlçe Stadı'nda iki kez 2 farklı öne geçen konuk ekip ev sahibine yakalandı. Alanya 1221'in gollerini 10 ve 17'nci dakikalarda Orhan Olpak ile 64'te Kubilay Köylü attı. Söke 1970 SK, Berhan Deniz'in 54, 69 ve 74'üncü dakikalarda hat-trick yapmasıyla puanı kurtardı. Bu sonuçla galibiyet hasretini 9 maça çıkaran Söke 9, Alanya ekibi 8 puana ulaştı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı