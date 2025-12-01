Haberler

Söke 1970, Mağlubiyet Serisini Noktaladı

Güncelleme:
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Söke 1970, evinde Bornova 1877'yi 2-0 mağlup ederek 3 maçlık mağlubiyet serisine son verdi ve Play-Off yarışına tutundu. Teknik direktör Serkan Baziya, kazanmanın moral açısından önemli olduğunu belirterek, istikrar ve gelişim vurgusu yaptı.

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta evinde Bornova 1877'yi 2-0 mağlup eden Söke 1970, 3 maçlık mağlubiyet serisine son vermenin sevincini yaşıyor. Ayvalıkgücü Belediyespor (D), Denizli İdmanyurdu ve Eskişehirspor'a yenildikten sonra Bornova ekibini dize getirerek moral bulan Söke temsilcisi yeniden Play-Off yarışına tutundu. Takımın başındaki ilk sınavından 3 puanla ayrılan teknik direktör Serkan Baziya, "Kazanmak moral açısından önemliydi. Bunun sadece bir başlangıç olduğunu söyleyebilirim. Rehavete kapılmadan çalışmaya devam etmeliyiz. Adım adım ilerleyeceğiz. Esas olan istikrar ve gelişim. Elimizden geleni yapacağımıza kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
