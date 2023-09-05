- Sokaktan çim sahalara: Ankara sokaklarında keşfedilen futbolcular Gençlerbirliği'ne emanet

ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı gençlik merkezinde başlatılan "Sokaktan Spora Projesi" kapsamında yeteneklerini gösteren 3 futbolcu ilk profesyonel sözleşmelerini Gençlerbirliği ile imzaladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Altındağ Gençlik Merkezi tarafından başlatılan "Sokaktan Spora Projesi" çerçevesinde spora teşvik edilen 10 farklı branşta yaklaşık 3 bine yakın çocuğa erişildi. Gençlik merkezinde futbol branşındaki kaleciler, İbrahim Karataş, Furkan Uçarcı, Yasin Doğanyiğit ile Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği arasında imza töreni düzenlendi. İmza törenine Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Tarık Karkınçam, Gençlerbirliği Kulübü Gençlik Geliştirme Direktörü Seçkin Topçu ve futbolcuların aileleri katıldı.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Karkınçam, gençlerin spor yolu ile hayatlarına ve spor yapmalarına katkı sağladıklarını dile getirdi.

Futbola küçük yaşlarından itibaren ilgisi olduğunu belirten genç kaleci Furkan Uçarcı, "Ben bir arkadaşım vesilesi ile gençlik merkezine geldim. Tesis içinde her türlü ihtiyaçlarımız karşılanıyor. Allah herkese nasip etsin. İlerdeki hedefim milli takım formasını terletmek" dedi.

Hedefinin milli takımın kale bekçiliği görevini üstlenmek olduğunu dile getiren İbrahim Karataş, "İlerdeki hedeflerim önce A takımına yükselmek ardından milli takım formasını terletmek. Kendimi burada geliştirebildim. Hocalarımız hem maddi hem manevi olarak çok yardımcı oldular. Ben çocukluğumdan beri futbolu çok seviyorum. Sokakta arkadaşlarımla oynuyordum. Bir gün okula hocalarımız gelip beni keşfettiler. Gençlik merkezinden de Gençlerbirliği'ne transfer oldum" diye konuştu.