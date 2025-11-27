Şok skor! Guardiola dün gece kabusu yaşadı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Manchester City, sahasında Bayer Leverkusen'e 2-0 mağlup olarak bu sezon Devler Ligi'ndeki ilk yenilgisini aldı. Pep Guardiola'nın ekibi, turnuvadaki namağlup serisini de kaybetmiş oldu.

GRIMALDO VE SCHICK'TEN TARİHİ DARBE

Etihad'daki karşılaşmanın 23. dakikasında sahneye çıkan Alejandro Grimaldo, Leverkusen'i 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı. Alman ekibi, 54. dakikada Patrick Schick'in golüyle farkı ikiye çıkardı ve City'nin geri dönüş umutlarını tamamen bitirdi.

CITY'DE BU SEZON BİR İLK

Bu sonuçla Leverkusen puanını 8'e yükseltirken Manchester City, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk mağlubiyetini alarak 10 puanda kaldı. Guardiola'nın takımı özellikle ikinci yarıda oyunun hâkimiyetini almakta zorlandı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Leverkusen, 10 Aralık'ta kendi evinde Newcastle United'ı ağırlayacak. Manchester City ise aynı gün dev bir sınava çıkacak ve Real Madrid ile karşılaşacak.