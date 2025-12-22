Haberler

Söğütspor zorlu maçı kazanmasını bildi

Söğütspor zorlu maçı kazanmasını bildi
Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Söğütspor, Eskişehir deplasmanında 2 Eylül Spor Kulübü'nü 2-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Onur Çakmakçı ve Yağızcan Şenocak'ın golleri ile galip gelen takım, puanını 15'e çıkararak 8'inci sıraya yükseldi.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Söğütspor'da zorlu deplasmanda son dakikalarda bulduğu golle 3 puanı hanesine yazdırdı.

BAL 5. Grup'ta mücadele eden Söğütspor, ligin 11. haftasında Eskişehir deplasmanında 2 Eylül Spor Kulübü'ne konuk oldu. Osmangazi Üniversitesi Sahası'ndan oynanan müsabakaya iyi başlayan Söğütspor maçın 27'inci dakikasında Onur Çakmakçı'nın golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden 10'dakika sonra ev sahibi 2 Eylül Spor Kulübü Emre Şişmek'in golüyle durumu 1-1'e getirdi. Bu gol aynı zamanda da ilk yarının skoru oldu. Maçın ikinci yarısı orta sahada ikili mücadeleler şeklinde geçerken, maçın 87'inci dakikasında gelişen bir Söğütspor atağında Yağızcan Şenocak topu filelere göndererek, takımını 2-1 öne geçirdi. Bu golden sonra karşılıklı bulunan ataklar sonuçsuz kalınca Söğütspor maçı 2-1 kazandı. Bu galibiyet sonrası Söğütspor 15 puana yükselerek, 13 takımlı ligde 8'inci sıraya yükseldi. 2 Eylül Spor Kulübü ise, 10 puanla 11'inci sırada haftayı bitirdi.

Öte yandan ligin 12'inci haftasında Söğütspor kendi evinde Beytepe Mete Spor'u konuk edecek. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
