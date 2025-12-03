Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) Bilecik'i temsil eden Söğütspor, kendi evinde kazanarak rahat bir nefes aldı.

Bölgesel Amatör Lig 5. Grup 8. haftasında Söğütspor, Söğüt İlçe Stadı'nda Yalovaspor'u konuk etti. Alt sıraları yakından ilgilendiren maçın 45'inci dakikasında Onur Çakmakçı ev sahibi ekibi öne geçiren golü kaydetti. İlk yarı Söğütspor'un 1-0'lık galibiyeti ile sonuçlandı. Maçı ikinci yarısına daha dengeli bir futbolla başlayan Yalovaspor maçın 67'inci dakikasında Barış Sinan Üstün'ün golüyle durumu 1-1'e getirdi. Bu golden sonra taraftar desteğini arkasına alan Söğütspor maçın 78'inci dakikasında Kerem Akay'ın golüyle 2-1 öne geçti. Bu golden sonra bulunan ataklar sonuçsuz kalırken, Söğütspor maçı 2-1 kazandı. Bu galibiyet sonrası 13 takımlı ligde puanını 9'a yükselten Söğütspor 11'inci sırada haftayı tamamladı. Yalovaspor ise, 2 puanla ligin son sırasında yer aldı.

Söğütspor ligin 9'uncu haftasında T. Tepecikspor'a konuk olacak. - BİLECİK