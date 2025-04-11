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Söğütspor, Play-Off Yarı Final Maçına Hazır

Söğütspor, Play-Off Yarı Final Maçına Hazır
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Bilecik 1. Amatör Lig temsilcisi Söğütspor, Play-Off yarı final mücadelesinde 1969 Bilecik Spor Kulübü ile karşılaşmak üzere son hazırlıklarını tamamladı. Erken 'Final' olarak adlandırılan maçta hedefleri BAL'a yükselmek.

Bilecik 1. Amatör Lig temsilcisi Söğütspor hafta sonu oynayacağı zorlu 1969 Bilecik Spor Kulübü maçının hazırlıklarını tamamladı.

Bilecik 1. Amatör Lig'in şampiyonun belli olacağı Play-Off müsabakaların yarı final müsabakası pazar günü Bozüyük ve Pazaryeri'nde oynanacak müsabakalarla devam edecek. Pazar günü Pazaryeri İlçe Stadı'nda saat 14: 00'da oynayacak olan ve erken 'Final' diye adlandırılan müsabakada 1969 Bilecik Spor Kulübü ile Söğütspor karşı karşıya gelecek. Zorlu maç öncesi hazırlıkları Söğüt İlçe Stadı'ndan yaptığı çalışmalarla hazırlanan Söğütspor'da hedef final. Antrenör İsmail Kamalı eşliğinde günü tek antrenmanla geçen Söğütspor'un yıllardır finalde kaybettiği BAL'a çıkması tüm ilçeyi kenetlendi. - BİLECİK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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